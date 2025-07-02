Bologna, Yusuf Akçiçek'in peşinde

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin takibinde.

Sarı-lacivertlilere, genç futbolcu için birçok ülkeden transfer teklifleri geliyor.

BOLOGNA TALİP OLDU

TRT Spor'un haberine göre; milli stoperin şartlarını soran son takım, Bologna oldu.

İtalyan ekibinin, Yusuf Akçiçek için resmi teklif hazırlığında olduğu bildiriliyor.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORLAR

Bologna oyuncu takip ekibi, geçen sezon Fenerbahçe’nin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçını yerinden takip etmişti.

O günden bu yana Yusuf Akçiçek hakkında detaylı araştırma yapan İtalyan ekibinin, stoper transfer listesinin üst sıralarına milli futbolcuyu koyduğu belirtildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Bologna'nın, Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon euro seviyesindeki bir teklifle çalacağı öne sürülüyor.

Fenerbahçe yönetimi ise bu transferden en az 20 milyon euro bekliyor.

20 MAÇA ÇIKTI

19 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giydi.

Sergilediği futbolla beğeni toplayan genç oyuncu, 2 kez fileleri sarstı, 1 gol pası verdi.