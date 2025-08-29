Boluspor, Abdurrahman Üresin'i kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan vekili Mustafa Yüksel, takıma genç ve yetenekli bir futbolcu kazandırdıklarını söyledi.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Abdurrahman Üresin'in Bolu'da uzun süre kalacağına inandığını belirten Yüksel, şunları dedi:

Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmeleri tamamlanan oyuncular da kamuoyuyla paylaşılacak.

"GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Yüksel, Sakaryaspor ile yarın deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

Maça galibiyet için çıkacağız. Bana göre Sakaryaspor'dan daha iyi oynuyoruz. Onlar da iyi transferler yaptı ama daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz.

"BOLUSPOR BÜYÜK BİR KULÜP"

Abdurrahman Üresin ise Boluspor'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu şekilde konuştu: