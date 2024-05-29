Bournemouth, Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunu kullandı

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İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 48 puanla 12. sırada noktalayan Bournemouth, transfer çalışmalarına başladı.

Kırmızı-siyahlılar, devre arasında İspanya LaLiga ekibi Getafe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Enes Ünal'ın 16 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullandığını duyurdu.

İngiliz ekibi, golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.

"Temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Enes Ünal'ın kalıcı sözleşmeyle AFC Bournemouth'a katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca bizimle birlikte olduğu sürede Enes'ten çok etkilendik. Onun çalışma hızı ve tutumu, uzun bir sakatlık rehabilitasyonu döneminin ardından örnek teşkil etti ve başarılı olma arzusu net bir şekilde görüldü. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladığını kanıtladı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Enes'e yaz için en iyisini diliyoruz ve onu Temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.