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Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferini açıkladı

Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferini açıkladı Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeyecek.