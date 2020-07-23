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    Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı

    Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı

    Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Golcü futbolcu yeni sezonda Lille forması giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 22:17
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 22:17
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    Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'ın ikinci Beşiktaş macerası kısa sürdü.

    Aylardır maaşını alamayan golcü futbolcunun, Fransa'nın Lille takımından gelen teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

    8 MİLYONU BIRAKTI

    Beşiktaş yönetiminin, 12 milyon liralık alacağının 8 milyonunu kulübe bırakan 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi.

    SON MAÇINA ÇIKACAK

    Yıldız oyuncunun, Lille ile 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı ve Gençlerbirliği maçının ardından resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gideceği kaydedildi.

    Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı #1

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