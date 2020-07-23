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- Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı
Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Golcü futbolcu yeni sezonda Lille forması giyecek.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 22:17
- Güncelleme : 23.07.2020 - 22:17
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'ın ikinci Beşiktaş macerası kısa sürdü.
Aylardır maaşını alamayan golcü futbolcunun, Fransa'nın Lille takımından gelen teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
8 MİLYONU BIRAKTI
Beşiktaş yönetiminin, 12 milyon liralık alacağının 8 milyonunu kulübe bırakan 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi.
SON MAÇINA ÇIKACAK
Yıldız oyuncunun, Lille ile 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı ve Gençlerbirliği maçının ardından resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gideceği kaydedildi.