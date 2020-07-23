Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı

Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı

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Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Golcü futbolcu yeni sezonda Lille forması giyecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'ın ikinci Beşiktaş macerası kısa sürdü.

Aylardır maaşını alamayan golcü futbolcunun, Fransa'nın Lille takımından gelen teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

8 MİLYONU BIRAKTI

Beşiktaş yönetiminin, 12 milyon liralık alacağının 8 milyonunu kulübe bırakan 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Yıldız oyuncunun, Lille ile 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı ve Gençlerbirliği maçının ardından resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gideceği kaydedildi.