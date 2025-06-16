Bursaspor, Emrehan Gedikli transferini açıkladı

İHA
Bursaspor, uzun süredir beklenen forvet transferini resmen açıkladı.
Genç golcü Emrehan Gedikli, yeşil-beyazlı takımla anlaşma sağladı ve kulüp tarafından resmen duyuruldu.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Başkan Enes Çelik, transfer öncesi yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Bursasporumuza uzun yıllar hizmet edecek genç forvetimiz camiamıza hayırlı olsun.
BAYER LEVERKUSEN ALTYAPISINDA OYNADI
22 yaşındaki Emrehan Gedikli, kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başladı.
Ardından Türkiye'de Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen genç oyuncu, gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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