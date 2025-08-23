Bursaspor'dan 3 oyuncu Fenerbahçe'ye gitti

Bursaspor, altyapısından yetişen üç genç oyuncusunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, pilot takım Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcular Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın sarı-lacivertli ekibe transferinin gerçekleştiği belirtildi.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Bursaspor’dan yapılan açıklamaya göre, şu ifadeler kullanıldı: