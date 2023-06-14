Caner Erkin, Başakşehir'den ayrıldı Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Başakşehir'e imza atan Caner Erkin, İstanbul ekibinden ayrıldı.

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi devlerin formasını giyen Caner Erkin son olarak Başakşehir'de görev yapıyordu.

Sezonun devre arasında turuncu-lacivertli takıma katılan ve yarım dönemlik sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcunun, İstanbul ekibiyle kontratı sona erdi.

"Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir"

Başakşehir de ayrılığı resmen açıkladı. Turuncu-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz"

Formasını fırlatmıştı

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe finalinde oyundan çıkmasının ardından formasını yere fırlatmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yakın çevresine şu sözleri söylediği belirtilmişti: