Chelsea, Mamadou Sarr'ı transfer etti

AA & Ensonhaber
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa temsilcisi Strasbourg'dan Senegal asıllı Fransız futbolcu Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattı.
Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki stoperle 2033 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
İngiltere basınında, transferin bonuslarla yaklaşık 15 milyon euro bonservisle gerçekleştiği öne sürüldü.
GEÇEN SEZON 28 MAÇA ÇIKTI
Kariyerine Olimpik Lyon'da başlayan Sarr, geçen sezon başında Strasbourg'a transfer olmuştu.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan genç futbolcu, geride kalan sezon Strasbourg formasıyla 28 maça çıktı.
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