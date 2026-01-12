Christopher Nkunku'dan Fenerbahçe sorusuna net yanıt!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi'de oynanan mücadele, 1-1 sona erdi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Mücadeleyi değerlendiren 28 yaşındaki yıldız, "Üç puanı çok istediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama teknik direktörün de dediği gibi, kazanamadığınızda kaybetmemek çok önemli. Eşitleme golünden sonra hala yedi dakikamız vardı; oyunu daha iyi yönetmeyi ve rakibe baskı yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Üç puanı çok istediğimiz için hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ"

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya Fransız yıldız, "Milan'da oynarken her maçı kazanmak istersiniz ama biz maç maç ilerliyoruz. İyi bir teknik direktörümüz ve iyi bir kadromuz var, kesinlikle gelişeceğiz." cevabını verdi.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

"Milan'da kalacak mısın? Fenerbahçe'ye gidecek misin?" şeklindeki soruya Nkunku, "Burada, Milan'da kalmak istiyorum. Transfer piyasasındaki haberler, söylentiden ibaret." cevabını verdi.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

32 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu sezon çıktığı 16 maçta 4 gol ve 2 asistle mücadele etti.