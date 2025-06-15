Ciro Immobile için İtalya devleri devrede

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta ayrılıkların yaşanması da gündemde.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE

Corriere dello Sport'un haberine göre; Milan ve Fiorentina, Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Ciro Immobile'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Fiorentina'nın Immobile'yi transfer etmek için yoğun çaba harcadığı fakat Milan'ın da eski Laziolu yıldızla ilgilenmesi sebebiyle transferde beklemeye geçildiği aktarıldı.

MENAJERİ GÖRÜŞME YAPTI

Immobile'nin menajeri Sommella'nın, geçtiğimiz günlerde Milan'la görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ İZİN VERECEK

Habere göre Beşiktaş'ın, yıllık 6 milyon euro kazanan 35 yaşındaki oyuncunun olası transferine izin vereceği de kaydedildi.

FIORENTINA TRANSFERDE İSTEKLİ

Fiorentina'nın, Immobile'ye 2 yıllık sözleşme önerdiği ve oyuncuyu transfer etme konusunda istekli olduğu belirtildi.

41 MAÇTA 19 GOL ATTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Ciro Immobile, 19 gol attı 4 de asist yaptı.