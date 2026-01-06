Çoruhlu FK, Yasin Öztekin’i transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.

Turuncu-siyahlı ekip, bu doğrultuda son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin’i renklerine bağladı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

BİR TRANSFER DAHA

Öte yandan İzmir Çoruhlu FK, Yasin Öztekin’ini ardından 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Salih Tokgöz’ü de transfer ettiğini duyurdu.