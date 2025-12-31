Çorum FK, Ahmed Ildız'ı transfer etti

- Çorum FK, Göztepe'den Ahmed Ildız'ı transfer etti.
1. Lig ekiplerinden Çorum FK, deneyimli futbolcu Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Ahmed Ildız ile anlaşmaya varıldığı, orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
BAŞARI DİLEKLERİ
Açıklamada, Süper Lig ekibi Göztepe'den transfer edilen futbolcuya başarı dilekleri iletildi.