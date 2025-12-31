Abone ol: Google News

Çorum FK, Ahmed Ildız'ı transfer etti

1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, Süper Lig takımı Göztepe'de oynayan Ahmet Ildız'ı renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 08:50
  • Çorum FK, Göztepe'den Ahmed Ildız'ı transfer etti.
  • 29 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Kulüp, Ildız'a başarılar diledi.

1. Lig ekiplerinden Çorum FK, deneyimli futbolcu Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Ahmed Ildız ile anlaşmaya varıldığı, orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BAŞARI DİLEKLERİ

Açıklamada, Süper Lig ekibi Göztepe'den transfer edilen futbolcuya başarı dilekleri iletildi.

