Çorum FK, Efe Sarıkaya'yı kiraladı

Çorum FK, Fransız ekibi Grenoble Foot 38’den genç oyuncu Efe Sarıkaya'yı kiraladı.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 19:53
  • Çorum FK, Efe Sarıkaya'yı Grenoble Foot 38'den kiraladı.
  • 22 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.
  • Sarıkaya, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.

1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble Foot 38’den Efe Sarıkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki defans oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiralandığı bildirildi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA DA FORMA GİYDİ

Açıklamada, Sarıkaya'nın Ümit Milli Takım'da da forma giydiği belirtildi.

