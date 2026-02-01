Çorum FK, Efe Sarıkaya'yı kiraladı

- Çorum FK, Efe Sarıkaya'yı Grenoble Foot 38'den kiraladı.
1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble Foot 38’den Efe Sarıkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki defans oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiralandığı bildirildi.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA DA FORMA GİYDİ
Açıklamada, Sarıkaya'nın Ümit Milli Takım'da da forma giydiği belirtildi.