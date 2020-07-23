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    Ç.Rizespor, Abdullah Avcı'yla görüşüyor

    Sözleşmedeki madde gereği, takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan Abdullah Avcı'nın Ç.Rizespor'dan teklif aldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 15:19
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    Ç.Rizespor, Abdullah Avcı'yla görüşüyor

    Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen teknik direktör Abdullah Avcı, daha sonra herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

    Sözleşmedeki madde gereği kulüp bulana kadar siyah-beyazlılardan maaş alacak olan tecrübeli teknik adamın adı çeşitli takımlarla anılmaya başlandı.

    LİG BİTİNCE KARAR VERECEK

    Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor'un ardından, kümede kalma mücadelesi veren Ç.Rizespor'un da 56 yaşındaki teknik adama teklifte bulunduğu öğrenildi.

    Yapılan görüşmenin ardından Avcı'nın, Rize yönetimine "Lig bitiminden sonra karar verelim." dediği belirtildi.

    Ç.Rizespor, Abdullah Avcı'yla görüşüyor #1

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