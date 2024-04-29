Michy Batshuayi'nin inanılmaz değişimi! Sezon başı yolcuydu... Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Michy Batshuayi, sezon başındaki kötü görüntüsünü unutturarak adeta küllerinden doğdu.

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Fenerbahçe’de, Edin Dzeko’nun yerine Beşiktaş derbisinde ilk 11’de şans bulan Michy Batshuayi adeta yeniden döndü.

Son 6 karşılaşmanın 5’inde gol bulan tecrübeli forvet, son maçlardaki golleriyle takımını da ateşledi.

Kalmayı tercih etti

Aslında Belçikalı forvetin sezon başında sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizdi.

Özellikle Suudi Arabistan ve İngiltere’den teklifler olduğu haberleri çıkarken Batshuayi, Fenerbahçe’de kalmayı tercih etti.

Dzeko gibi bir yıldızın gerisinde kalan ve 2. golcü konumuna düşen Batshuayi, bunu dert etmedi, çalışmaya devam etti.

Her fırsatta kendini hazır tutan tecrübeli forvet, bulduğu kısıtlı şansı iyi değerlendirdi.

11 gol 1 asist

Süper Lig’de 24 maçta 588 dakika sahada kalan 30 yaşındaki forvet 11 gol attı, 1 asist yaptı.

Türkiye Kupası’nda 6 karşılaşmada da 6 golü bulunan Batshuayi, Avrupa’da ise 13 mücadelede 6 kez rakip ağları sarstı, bir gol pası verdi.