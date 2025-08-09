Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran beğeni

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna Gaziantep FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle başlayan son şampiyon Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar, mutlu sona yaklaşıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Öte yandan Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği maçın ardından Ederson'un sosyal medyadan yaptığı hamle taraftarı heyecanlandırdı.

Ederson'un eski takım arkadaşı Leroy Sane'nin "İlk maç, ilk galibiyet" ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendiği görüldü.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK

2017'den bu yana Manchester City forması giyen 31 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

2024-2025 sezonunda Manchester ekibiyle tüm kulvarlarda 40 maçta forma giyen 20 milyon euro piyasa değerindeki eldiven ağlarında 54 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.