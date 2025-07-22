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Erzurumspor FK, Amar Gerxhaliu'yu transfer etti

1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, savunma oyuncusu Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 09:21
Erzurumspor FK, Amar Gerxhaliu'yu transfer etti

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, defans oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"FORMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Gerxhaliu'nun en son Antalyaspor'da oynadığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kosovalı oyuncu kulüp başkanımız Ahmet Dal'la yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldı. Gücümüze güç katacağına inandığımız Gerxhaliu'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz.

Eshspor Haberleri