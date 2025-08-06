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Everton, Chelsea'den Kiernan Dewsbury-Hall'u kadrosuna kattı

Everton, Chelsea forması giyen Kiernan Dewsbury-Hall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 22:40
Everton, Chelsea'den Kiernan Dewsbury-Hall'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Chelsea'den orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall'u kadrosuna kattı.

Everton Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TRANSFER BEDELİ

İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Kariyerine Leicester City'de başlayan Dewsbury-Hall, geçen sezon 30 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea ile Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Dewsbury-Hall, takımıyla çıktığı 36 maçta 5 gol attı.

Eshspor Haberleri