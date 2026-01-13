Eyüpspor, Jerome Onguene'ni kiraladı

- Eyüpspor, Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
- Onguene, Romanya'nın Petrolul Ploiești takımında oynuyordu.
- Savunma oyuncusu, bu sezon Romanya ekibinde 6 maçta forma giydi.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Romanya ekibi Petrolul Ploiești'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
6 MAÇA ÇIKTI
Onguene, bu sezon Romanya ekibiyle 6 maçta görev aldı.