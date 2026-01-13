Abone ol: Google News

Eyüpspor, Jerome Onguene'ni kiraladı

Eyüpspor, Petrolul Ploiești'de forma giyen 28 yaşındaki Jerome Onguene'ni kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 20:49
Eyüpspor, Jerome Onguene'ni kiraladı
  • Eyüpspor, Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
  • Onguene, Romanya'nın Petrolul Ploiești takımında oynuyordu.
  • Savunma oyuncusu, bu sezon Romanya ekibinde 6 maçta forma giydi.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Romanya ekibi Petrolul Ploiești'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

6 MAÇA ÇIKTI

Onguene, bu sezon Romanya ekibiyle 6 maçta görev aldı.

Eshspor Haberleri