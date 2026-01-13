Galatasaray, Fethiyespor'u iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

A Grubu’nun 2. haftasında Sait Karafırtınalar’ın çalıştırdığı 2. Lig takımı Fethiyespor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Ayberk Demirbaş’ın düdük çaldığı müsabakada Fethiye İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk olduğu rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY İKİ GOLLE GÜLDÜ

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Fethiyespor'un golü 90. dakikada Uğur Ayhan attı.

ICARDI, İKİ PENALTIDAN FAYDALANAMADI

Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi, önce 37. dakikada penaltı kaçırdı.

Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmeleri nedeniyle tekrar ettirilen penaltıda Icardi, bir kez daha topun başına geçti ancak bir kez daha Fethiyesporlu kaleci Arda Akbulut'a takıldı.

GALATASARAY'DAN 2'DE 2

Galatasaray, bu sonuçla kupada 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, kupada bir sonraki maçını 4 Şubat'ta İstanbulspor'a karşı oynayacak. Ligde ise cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Fethiyespor ise kupadaki 3. maçını Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Fethiyespor 1-2 Galatasaray

90' Galatasaray'da Ada Yüzgeç, ceza sahası ön çizgisi yakınlardan sağ çarprazdan vuruşunu yaptı, yerden yavaş giden topu kaleci Arda Akbulut kontrol etti.

90' Fethiyespor'da Ramazan, sağ iç kulvardan sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza alanında savunma topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

90' Fethiyespor'un hızlı gelişen atağında sağ çaprazdan ceza sahsına giren Ramazan, sol ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Uğur Ayhan, kale sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top, kaleci Günay'ın solundan ağlara gitti.

90’ Gol… Fethiyespor 1-2 Galatasaray (Uğur)

88' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı taç atışında Kazımcan'ın ceza sahasına gönderdiği topu Abdülkerim Bardakcı ön direkte kafayla indirdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

86' Galatasaray'da Eren Elmalı'nın yerine Ada Yüzgeç oyuna dahil oldu.

84' Fethiyespor'da ceza alanı dışı sol çarprazında topla buluşan Ali Mert, sol ayağıyla kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

82' Fethiyespor'da Samet Asatekin oyundan alındı. Yerine Muhammet Raşit Yöndem dahil oldu.

80' Galatasaray'da ceza sahası içi sağ çarprazında topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

80’ Gol… Fethiyespor 0-2 Galatasaray (Barış Alper)

78' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Demir, sol ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta çıktı.

76' Fethiyespor'da Berkay Değirmencioğlu ve Cihan Kazan'ın yerlerine Ulaş Zengin ve Uğur Ayhan oyuna dahil oldu.

74' Galatasaray'ın golü ofsayt şüphesi nedeniyle VAR tarafından incelendi ancak karar değişmedi.

73' Galatasaray'ın sağ iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortasını yaptı, ceza sahası içi sol çarprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'un üzerinden ağlara gitti.

73’ Gol… Fethiyespor 0-1 Galatasaray (Abdülkerim)

71' Galatasaraylı oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

69' Galatasaray'da sol kanattan yapılan ortanın ardından ceza sahası içi sağ çarprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı, topu kafayla soluna indirdi. Pozisyonu takip eden Mauro Icardi, kale sahası içi sağ çarprazından topa dokunarak ağları havalandırdı. Pozisyon sonrası ofsayat bayrağı kalktı.

67' Sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai, sağ ayağıyla ortaladı. Ceza sahasında bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

66' Kaan Ayhan, sol iç kulvardan sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza alanında kaleci Arda Akbulut topu uzaklaştırdı.

64' Galatasaray, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak savunmada boşluk arıyor...

62' Ceza sahası dışı sağ çarprazında topla buluşan Mauro Icardi, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60' Fethiyespor'da Muhammet Erdem ve Melih Okutan oyundan çıktı. Yerlerine Ramazan Çevik ile Yusuf Türk dahil oldu.

58' Galatasaray'ın kullandığı ilk köşe vuruşunda savunma araya girerek topu bir kez daha dışarı gönderdi. Aynı bölgeden kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Sallai, gelişine vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Sonrasında Fethiyespor savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

57' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası sağ çarpradan sağ ayak içiyle vurduğu şut savunmaya çarparak dışarı gitti. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

54' Kazımcan Karataş, sol kanattan orta açmak istedi ancak savunma araya girdi.

52' Fethiyespor'da kaleci Arda Akbulut, kısa süreli bir sakatlık yaşadıktan sonra ayağa kalktı ve oyuna devam etti.

50' Roland Sallai sağ kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, kaleci Arda Akbulut'tan seken topu ceza sahasında savunma uzaklaştırdı.

48' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde sırtı kaleye dönük olan Kaan Ayhan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti. Karar aut.

47' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan içeriye açtığı ortayı savunma karşıladı ve kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' Galatasaray'da Gökdeniz ve Lemina'nın yerlerine Sallai ve Barış Alper dahil oldu.

İlk yarı sonucu: Fethiyespor 0-0 Galatasaray

45' Galatasaray'ın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Yusuf Demir sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top barajdan döndü.

44' Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Demir sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Arda yine gole izin vermedi.

42' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde Kaan Ayjan ortayı yaptı, ön direkte savunma topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

39' Galatasaray, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Fethiyespor savunmasında boşluk arıyor...

38' Penaltıda yeniden topun başına geçen Mauro Icardi sağ ayağıyla vurdu, sağına uzanan kaleci Arda Akbulut topu bir kez daha çıkardı.

37' VAR incelemesinin ardından penaltın vuruşundan önce ceza sahasına oyuncuların girdiği tespit edildi ve Hakem Ayberk Demirbaş, gelen uyarının ardından penaltının tekrarlanacağını işaret etti.

36' Penaltıyı kullanan Mauro Icardi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, sağına uzanan kaleci Arda Akbulut topu çıkardı. Bu arada penaltı pozisyonunda vuruş anı VAR tarafından inceleniyor.

36' Penaltıyı kullanan Mauro Icardi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, sağına uzanan kaleci Arda Akbulut topu çıkardı.

35' Galatasaray hücumunda Kazımcan Karataş, ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

33' Galatasaray atağında Mario Lemina'nın rakip yarı alandan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Arda Akbulut kontrol etti.

31' Galatasaray atağında Mario Lemina sağ kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında Berkay Can topu uzaklaştırdı.

29' Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Yusuf Demir, Eren Elmalı'nın sol kanattan gönderdiği topa sol ayağıyla gelişine vurdu, savunmadan seken top yandan dışarıya çıktı. Karar korner.

27' Ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Ahmed Kutucu sağ ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

25' Galatasaraylı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Fethiyespor savunmasında boşluk arıyor...

22' Fethiyespor, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor...

19' Ceza alanı içi sağ çaprazında topu kontrol eden Ahmed Kutucu sağ ayağıyla yakın köşeye doğru sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18' Sol çaprazdan ceza alanına giren Berat Satır sağ ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

17' Fethiyespor'da Ali Mert, kendi yarı alanının sol tarafında Ahmed Kutucu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

15' Savunma arkasına sarkan Ahmed Kutucu ceza alanı içi sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, açıyı daraltan kaleci Arda Akbulut topu çıkararak gole izin vermedi.

14' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi, ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından Melih için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

13' Yusuf Demir'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mauro Icardi ceza sahası içi sağ çaprazından yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Arda Akbulut topu çıkardı. Ardından Yusuf Demir yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

11' Savunmadan seken topu önünde bulan Mauro Icardi ceza sahası içinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9' Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Arda Ünyay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.

8' Galatasaray'da Arda Ünyay, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri, oyun alanına dahil oldu.

6' Galatasaray hücumunda Kazımcan Karataş, ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla gelişine vurdu, savunmadan seken topu kaleci Arda Akbulut kontrol etti.

5' Galatasaray, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

4' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde Yusuf Demir sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte savunma topu karşıladı.

3' Mario Lemina, yeniden oyuna dahil oldu.

2' Galatasaray'da Mario Lemina sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

1' Maç başladı.