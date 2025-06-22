Eyüpspor, Leo Dubois ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois ile yollar ayrıldı.

Eflatun-sarılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Leo Dubois'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

11 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan sezonun ilk haftalarında Galatasaray'dan kadroya dahil edilen savunma oyuncusu, Eyüpspor formasıyla 11 resmi karşılaşmada görev aldı.