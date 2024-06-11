Eyüpspor, Sergio Oliveira transferinden vazgeçmiyor
ensonhaber.com

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Portekizli yıldız Sergio Oliveira, hakkında çıkan iddialarını yalanlamıştı.

Oliveira'nın yalanlamasına karşın Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.

İkna etmeye çalışacaklar

Galatasaray'a kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek.

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.