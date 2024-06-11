Eyüpspor, Sergio Oliveira transferinden vazgeçmiyor

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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Portekizli yıldız Sergio Oliveira, hakkında çıkan Eyüpspor iddialarını yalanlamıştı.
Oliveira'nın yalanlamasına karşın Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.
İkna etmeye çalışacaklar
Galatasaray'a kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek.
32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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