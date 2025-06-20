Eyüpspor'un golcüsü Mame Thiam, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Senegalli golcüsü Mame Thiam, Habertürk'e verdiği röportajda Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Thiam, vatandaşı Amara Diouf'un sarı-lacivertlilere imza atacağını duyurdu.

"İNŞALLAH AMARA FENERBAHÇE'DE ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Golcü isim, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 17 yaşındaki Diouf için, şunları dedi:

Amara Diouf, çok büyük bir yetenek. Çok fazla izledim. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kanatta oynayabiliyor, skorer ve fiziksel açıdan kuvvetli. Senegal'den çıkan yetenekler, genelde Fransa ve İtalya'ya, bazen de İngiltere'ye gider. Hem Senegal hem de Türkiye'de iyi ilişkilerim var. Bu durumu değiştirmek istiyorum. Yetenekli futbolcuların gençken Türkiye'ye gelmesi için uğraşıyorum. Amara Diouf'u da ilk gördüğümde Fenerbahçe'ye önerdim. 2-3 yıl kadar önceydi. Fenerbahçeli yetkililer, takip edeceklerini söylediler. En kısa zamanda imzalayacaklar. İnşallah Amara, Fenerbahçe'de elinden geleni yapacak. İnşallah böyle yetenekli futbolcuları daha gençken Türkiye'ye getirebiliriz ve Türk futbolunu büyütebiliriz.

"ÖNÜNDE UZUN BİR YOL VAR"

Thiam ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Amara, henüz çok genç ve gelişmek için önünde uzun bir yol var. Sakatlandıysa da kısa sürede atlatacaktır; kalitesine kefilim. Normalde başka takımlardaki oyuncular hakkında konuşmayı sevmem ama ona %100 inanıyorum. Fenerbahçe'de ve dünyada iyi bir kariyere sahip olacak. Sol, sağ kanatta ve ileri uçta oynayabiliyor. Her şey yolunda giderse, sakatlık yaşamazsa Avrupa'ya damga vuracağını düşünüyorum. Sadio Mane'ye benzetiliyor. Ben futbolcuları karşılaştırmayı seven birisi değilim. Mane, bizim tarihimizin en iyi futbolcusu.

AMARA DIOUF KİMDİR?

17 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı.

Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor.

Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki yetenekli isim, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor.

Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.