Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli oyuncu Ahmed Traore'yi kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 20:35
Fatih Karagümrük, kadrosunu Ahmed Traore ile güçlendirdi
  • Fatih Karagümrük, Ahmed Traore'yi transfer etti.
  • 18 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Kulüp, Traore'ye başarılar diledi.

Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekip 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmed Traore’ye ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi

