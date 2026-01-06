Fatih Karagümrük, kadrosunu Ahmed Traore ile güçlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekip 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmed Traore’ye ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi