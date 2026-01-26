Felix Uduokhai'ye İtalya'dan sürpriz teklif

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna bir takviye yapmayan Beşiktaş'ta, bir veda daha yaşanabilir.

Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz, Jonas Svensson, David Jurasek, Gabriel Paulista ve Mert Günok ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai ile de vedalaşabilir.

VERONA İSTİYOR

Sky İtalya'da yer alan habere göre; Napoli'ye Giovane'yi gönderen İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, transfer döneminin son günlerine girilirken savunma hattına takviye yapmayı öncelikli hedefi haline getirdi.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai için temaslara başladı.

FARK 1 MİLYON EURO

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeli ile Verona'nın sunduğu teklif arasında yaklaşık 1 milyon euroluk bir fark olduğu vurgulandı.

Ancak transferdeki asıl pürüzün, anlaşmaya satın alma opsiyonu ya da satın alma zorunluluğunun eklenip eklenmeyeceği olduğu ifade edildi.

Verona'nın transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği, görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği kaydediliyor.

11 PLANLARINDA YER ALMIYOR

Geçtiğimiz sezonun başında kadroya katılan 28 yaşındaki savunmacı, Sergen Yalçın'ın planlarında ilk 11'de yer alamadı.

Uduokhai, bu sezon ligde 7 maçta forma giydi.