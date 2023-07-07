Fenerbahçe: Arda'mıza iyi bakın Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler hakkında sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için imza töreni düzenlendi. Kendisini 6 yıllığına eflatun-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atan futbolcu, törene başkan Florentino Perez'le birlikte katıldı.

Başkent ekibi 24 numaralı formayı giyecek Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ve azami 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından da yüzde 20 payı bulunuyor.

Fenerbahçe, İspanyolca yanıt verdi

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in paylaşımını alıntılayarak İspanyolca bir cevap verdi.

Fenerbahçe verdiği yanıtta, "Arda'mıza iyi bakın" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni aldı.