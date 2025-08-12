Fenerbahçe, Geny Catamo'ya teklif yaptı

Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz'den başka bir isme daha yöneldi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

AS gazetesinde yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Sporting'in sağ kanat oyuncusu Geny Catamo için kulübüne resmi teklif sundu.

TALEP 30 MİLYON EURO

Haberde, Sporting'in Catamo için Fenerbahçe'den peşin 30 milyon euro talep ettiği, ancak sarı-lacivertlilerin bu bedeli daha düşük bir miktara indirerek taksitli şekilde ödemeyi planladığı bilgisine yer verildi.

LIVERPOOL DA İSTEMİŞTİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer edilmesini özellikle istediği Mozambikli futbolcuya, geçtiğimiz transfer döneminde Liverpool da talip olmuş ancak iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı.

PERFORMANSI

2019 yılında Sporting altyapısına dahil olan Catamo, kısa sürede A takıma yükseldi.

24 yaşındaki hücum oyuncusu, Sporting formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcunun Sporting ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.