Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe ile Benfica, Kerem'in transferi için anlaşma sağladı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 22.5 milyon euro+2.5 milyon euroluk bonus teklifinin kabul edildiği bilgisine ulaşıldı.
VEDALAŞTI
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.
PAYLAŞIMLARI KALDIRDI
Öte yandan Kerem, Instagram profilindeki öne çıkarılanlar kısmından Galatasaray ile ilgili paylaşımları kaldırdı.
TÜRKİYE'YE GELECEK
Kerem Aktürkoğlu'nun kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahçe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye gol atan ve Benfica'yı Devler Ligi'ne taşıyan Kerem'in piyasa değeri, 24 milyon euro olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan hücum oyuncusu, Portekiz ekibiyle 58 maça çıktı.
Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 13 asistle mücadele etti.