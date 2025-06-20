Fenerbahçe, Lucas Vazquez'i yalanladı

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin sağ bek bölgesi için adayının, Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez olduğu öne sürülmüştü.

İspanyol deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek olan 33 yaşındaki isim hakkında, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

VAZQUEZ YALANLANDI

DHA'nın haberine göre; sarı-lacivertli ekibin yöneticileri Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisi 2’nci maçının devre arasında Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti.

Yöneticiler, yakınlarında bulunan taraftarlara bu bilgiyi verirken sarı-lacivertlilerin mutlu olacağı isimlerin geleceğini de ekledi.

2015'TEN BU YANA REAL MADRID'DE

2015 yazından bu yana Real Madrid'in başarısı için ter döken Vazquez, eflatun-beyazlılarla 401 maça çıktı ve bu süreçte 38 gol atıp 73 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, kariyerinin büyük kısmında sağ kanatta oynadıktan sonra özellikle son yıllarda daha çok sağ bekte görev alıyor.