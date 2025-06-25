Fenerbahçe, Milan Skriniar'da sona geldi

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma noktasına geldi.

Skriniar'ın menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertli ekip, sözleşmenin son detaylarını konuşacak.

BONSERVİS 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro civarında bonvervis bedeli ödeyecek.

Oyuncuyla ise yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.