Fenerbahçe, Niko Jankovic ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-lacivertliler, HNK Rijeka forması giyen 23 yaşındaki Niko Jankovic'i gündemine aldı ve bu transferde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Jankovic için Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımıyla anlaşmaya vardı.

Jankovic ile de anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip kısa süre içinde oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Hırvatistan'dan Germanijak'ın haberine göre; Fenerbahçe, Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

Yetenekli futbolcu, sarı-lacivertliler ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

KİRALIK PLAN

Play Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Jankovic’i kadrosuna kattıktan hemen sonra başka bir takıma kiralamayı planlıyor.

Hırvat futbolcu, transferin gerçekleşmesi halinde kadroda değerlendirilmeyecek, geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Rijeka ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Jankovic'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON 5 MAÇTA 1 GOL

Ana mevkisi on numara olan başarılı futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor.

Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.