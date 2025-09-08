Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a kiraladı

Fenerbahçe'de bir veda yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, sağ bek bölgesinde görev alan Sırp oyuncuyu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos'a kiraladı.

"SEZON SONUNA KADAR ANLAŞAMAYA VARMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.