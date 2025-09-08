Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in bonservisini Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'a kiraladı.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 13:26
Fenerbahçe'de bir veda yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, sağ bek bölgesinde görev alan Sırp oyuncuyu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos'a kiraladı.

"SEZON SONUNA KADAR ANLAŞAMAYA VARMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.

ZENIT'E KİRALANMIŞTI

Fenerbahçe kadrosuna geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan genç savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta forma giyemedi.

OPSİYON 6 MİLYON EURO

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mimovic'in satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.

