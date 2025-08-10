Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Uğurcan Çakır rekabeti!

Kaleci arayışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için yeniden karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Her iki takımın Uğurcan için bordo-mavili yönetime sunduğu teklifin belli olduğu da ileri sürüldü.

Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'a rağmen yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Manchester City'li Stefan Ortega'yı gündemine almıştı.

Fakat istediği sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, bir süre önce teklif götürdüğü Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, A Milli Takım kalecisi için Trabzonspor'a 18 milyon euro bonservis teklif etti.

ERTUĞRUL DOĞAN BIRAKMIYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada Avrupa dışında kaptanlarını bırakmayacağını ifade etmişti.

GALATASARAY'IN ÖNERİSİ

Son gelen teklifin nasıl bir karşılık göreceği merak edilirken Ederson ile masada olan Galatasaray'ın da Karadeniz takımına 15 milyon euroluk bir öneriyle gittiği öğrenildi.

AVRUPA'DAN İLGİ VAR

9.5 milyon euro piyasa değerindeki Uğurcan için ayrıca Avrupa'dan da bazı kulüplerin ilgisi olduğu ancak resmiyete dökülmediği belirtildi.

Geçen sezon 43 müsabakada Trabzonspor kalesini koruyan 29 yaşındaki eldiven, 18 maçta gol yemedi.