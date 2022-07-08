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Fenerbahçe ve Watford, Tiago Çukur için anlaştı

Fenerbahçe ve Watford, Tiago Çukur için anlaştı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer hamleleri hız kazandı. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Watford'dan Tiago Çukur için anlaşma sağladı.