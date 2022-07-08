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    Fenerbahçe ve Watford, Tiago Çukur için anlaştı

    Fenerbahçe ve Watford, Tiago Çukur için anlaştı

    Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer hamleleri hız kazandı. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Watford'dan Tiago Çukur için anlaşma sağladı.
    • 08.07.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 10:15
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    Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının hızlandığı dönemde takıma bir hamlenin daha geldiği iddia edildi.

    Lincoln Henrique, Emre Mor ve Bruma'yı takıma katan sarı-lacivertliler, Tiago Çukur transferinde de sona geldi.

    Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

    Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan genç forvet için Watford'la anlaşma sağladı ve Tiago Çukur'la görüşmelere başladı.

    Tıago Çukur'un golleri ve asistleri İZLE

    Fenerbahçe ve Watford, Tiago Çukur için anlaştı #1

    Bonservisi 250 bin euro

    Fenerbahçe'nin Tiago Çukur'u transfer etmesi halinde 250 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

    Fenerbahçe ve Watford, Tiago Çukur için anlaştı #2

    Henüz 19 yaşında

    Sarı-lacivertlilerin başarı bonusunun yanı sıra sonraki satıştan da pay ödeyeceği kaydedildi. 19 yaşındaki santrafor geçtiğimiz sezon 26 müsabakada 1 gol ve 1 asist üretti.


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