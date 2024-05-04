Karaman'da iş yerinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı İş yerinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese düzenlediği baskında iş yerinin gizli odasında fazla miktarda kenevir ve tohumu ele geçirirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Karaman'da iş yerinde uyuşturucu yetiştiricilerine operasyon...

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen ekipler iş yerine baskın düzenledi.

Gizli odada kenevir yetiştirdiler

Polis, iş yerinde yaptığı aramada kenevirin yetiştirildiği odanın önce gizli kapısına ulaştı. Merdiven girişindeki aynanın yanında duran ipten şüphelenerek çeken ekipler, gizli odaya giden duvardaki kapının açıldığını fark etti.

Gizli kapıdan içeriye giren ekipler, iklimlendirme ve sulama sistemi kurulan odada saksılarda kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Saksılarda kenevirler ele geçirildi

Gizli odada yapılan aramada ise 1 kilo 927 gram kurutulmuş kenevir, saksılara ekili 11 kök kenevir bitkisi ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.

Ekipler, gizli odada kenevir yetiştirdiği ileri sürülen S.A. ve A.A. isimli kişileri gözaltına aldı.

2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)