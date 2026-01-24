Fenerbahçe'de Beto transferi iptal oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transferin en etkili kulüplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, gündemine Everton'dan Beto'yu almıştı.

Sarı-lacivertlilerde, Gine-Bissau uyruklu golcünün transferiyle ilgili nihai karar alındı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Beto için İngiliz kulübüne resmi teklifini sunmuş ve oyuncunun temsilcisini İstanbul'a davet etmişti.

TRANSFER İPTAL OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile iki görüşme birden yaptı.

Haberin devamında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transferin iptal olduğu aktarıldı.

Chi Azeh Ivo'nun da İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Beto bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıktı.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı verdi.

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Beto'nun Everton'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.