Fenerbahçe'de gündem Sidiki Cherif!

Devre arası transfer döneminde olası Jhon Duran ayrılığına karşı hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin gözünü Fransa Ligue 1'e çevirdiği ve SCO Angers forması giyen Sidiki Cherif'i gündeme aldığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE, TEMASLARI YOĞUNLAŞTIRDI

L'Equipe'te yer alan habere göre, genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC'nin de ilgisi bulunurken, sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedefleyen Fenerbahçe'nin, Cherif'i ikna etmek adına temaslarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin SCO Angers'in 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

2025-2026 sezonunda Angers formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan ve 1180 dakika sahada kalabilen 1.85 boyundaki forvet hücum oyuncusu, 4 gollük performans sergiledi.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız futbolcunun Angers ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.