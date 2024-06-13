Fenerbahçe'de ilk transfer açıklanıyor: Levent Mercan

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk imzasını duyurmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen genç sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
İlk resmi transfer
Sarı-lacivertli ekibin daha önce kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, kısa sürede bu transferi duyurması bekleniyor. Levent Mercan, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonundaki ilk resmi transferi olacak.
Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis ve bonus maddeler karşılığında anlaşmaya varmıştı.
Sezon performansı
Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
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