Fenerbahçe'de ilk transfer açıklanıyor: Levent Mercan Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk resmi transferini Levent Mercan'ı açıklayarak duyurmaya hazırlanıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk imzasını duyurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen genç sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İlk resmi transfer

Sarı-lacivertli ekibin daha önce kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, kısa sürede bu transferi duyurması bekleniyor. Levent Mercan, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonundaki ilk resmi transferi olacak.

Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis ve bonus maddeler karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Sezon performansı

Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.