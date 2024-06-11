Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yeniliyor Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesiyle de Mert Hakan Yandaş'a iyi haber geldi.

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İki yıl daha Fenerbahçe!

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

122 maçta 10 gol 21 asist

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.