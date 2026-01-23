Fenerbahçe'den Beto'ya resmi teklif!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ile güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertliler, 4. hamlesini hücum hattına yapmaya hazırlanıyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Everton forması giyen Gine-Bissau uyruklu golcü Beto için kulübüne resmi teklif yaptı.

Beto'nun temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

EVERTON'DA 96 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 3 gol kaydetti.

2023 Ağustos'ta Udinese'den 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine imza atan Beto, 96 maçta 18 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.