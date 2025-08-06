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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Le Havre'ye transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki forvet Ally Samatta, Fransız ekibi Le Havre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 18:09
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Le Havre'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu.

Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 1 SEZON OYNADI

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, 2022-2023 sezonunda ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

PAOK PERFORMANSI

Temmuz 2023'de PAOK'a transfer olan Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibinde 64 maçta 8 gol kaydetti.

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