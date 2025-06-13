Fenerbahçe'nin gündemi Kyle Walker!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için arayışlara başladı.
Sarı-lacivertlilerin Kyle Walker ile ilgilendiği öne sürüldü.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.
EN AZ 2 YIL KONTRAT TALEBİ
Kyle Walker, Fenerbahçe'den en az 2 yıl kontrat istiyor.
Oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşırsa; City gidişine izin verecek.
Futbolcunun menajeriyle kontrat şartları üzerine resmi görüşmeler başladı.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü.
Tecrübeli ismin, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
34 MAÇA ÇIKTI
Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.
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