Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Barcelona, Robert Lewandowski için kararını verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de geride kalan 14 hafta sonunda topladığı 32 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın bir puan arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'yi ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dönemde devre arası transfer dönemi için ismi Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski için Barcelona'dan karar çıktı.

BARCELONA, DEVAM ETMEYECEK

The Athletic’in haberine göre; Katalan ekibi, 1 yıllık sözleşme uzatma maddesi bulunsa da yıldız golcüyle devam etmeyi planlamıyor.

Yeni bir kontrat için tarafların masaya oturması beklenmiyor.

Haberde, LaLiga’nın katı harcama kurallarının Barcelona’yı büyük çaplı bir hücum transferinden uzak tuttuğu vurgulandı.

Buna rağmen ara transfer döneminde kulübün, Lewandowski’nin yerine geçebilecek bir santrfor arayışına yöneldiği aktarıldı.

BU SEZON 8 GOL ATTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet, 8 gol ve 1 asist üreterek takımına katkı sağladı.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan 37 yaşındaki Lewandowski, 2022 yazında Bayern Münih’ten kadroya katılmıştı.