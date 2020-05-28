Fenerbahçe'nin hedefi: Jose Luis Palomino Bu sezon stoper hatalarından çok puan kaybeden Fenerbahçe, defansı sağlama almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'nun peşine düştü.

Yeni sezona stopere takviyesi ile girmek isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi ise İtalya'da buldu.

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik sergileyen Atalanta'nın stoperi Jose Luis Palomino, Fenerbahçe'nin radarında.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Takımıyla olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki stoperle kurulan ilk temasın olumlu olduğu belirtilirken, koronavirüs salgınının ardından resmi girişimlerin başlayacağı kaydedildi.

İMZA PARASI DA VERİLECEK

Atalanta'nın da takımda kalması için Arjantinli stopere yeni sözleşme önereceği konuşulurken, Fenerbahçe'nin imza parası seçeneği ile İtalyan ekibinin önünde olduğu kaydedildi.

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon ligde 21'i lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi ve biri İtalya Kupası olmak üzere 28 maça çıkan Palomino, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.