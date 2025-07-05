Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri planı

Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da takımın iskeletini bozmak istemiyor.

Jhon Duran’ı İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE, SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Bu gelişmenin ardından, Youssef En-Nesyri’nin takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.

Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin, tecrübeli santrforun durumunu sorduğu ancak Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı gelen haberler arasında.

52 MAÇTA 35 GOLE ETKİ ETTİ

En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda 52 maçta forma giydi.

Bu maçların 35’ine 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gole imza attı.

5 kez asist yapan Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.