Fenerbahçe'ye kötü haber! Kim Min-Jae, Bayern Münih'te kalmak istiyor

Bu sezon oldukça sorun yaşadığı savunmanın göbeğine en az iki takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'yi gündemine aldı.

Ancak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin kısa bir süre önce Güney Koreli futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Alman basını, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

AYRILMAYI PLANLAMIYOR

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını açıkladı.

Plettenberg, Güney Koreli futbolcunun takıma bağlı olduğunu ve herhangi bir mutsuzluğunun olmadığını belirtti.

Florian Plettenberg ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.

BU SEZON NE YAPTI?

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DEN 19 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA AYRILMIŞTI

2021-22 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Güney Koreli stoper, 2022 yazında 19 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.