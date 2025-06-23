Fernando Muslera, Estudiantes'e transfer oldu

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kalmış ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirmişti.

11 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitmişti.

YENİ ADRESİ ARJANTİN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise başarılı kaleci, yeni takımını duyurdu.

39 yaşındaki eldiven, Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atacağını açıkladı.

"14 YIL SONRA YENİ BİR KULÜPTEYİM"

Muslera, şunları dedi:

Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Düşündüğüm teklifler Penarol ve Estudiantes'ti.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Tecrübeli kaleci, şu şekilde konuştu:

Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

19 KUPA KAZANDI

Gösterdiği performansla Galatasaray tarihine geçen Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.