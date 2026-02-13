Oscar Cardozo, yıllar sonra Trabzon'da: Yine bastonla karşılandı... Trabzonspor’un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Oscar Cardozo, bordo-mavili takıma transferinin ardından Trabzon’a ilk geldiği gün bastonla karşılanmıştı. Cardozo, yıllar sonra yeniden geldiği şehirde taraftarlar tarafından yine bastonla karşılandı.