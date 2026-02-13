Abone ol: Google News

Oscar Cardozo, yıllar sonra Trabzon'da: Yine bastonla karşılandı...

Trabzonspor’un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Oscar Cardozo, bordo-mavili takıma transferinin ardından Trabzon’a ilk geldiği gün bastonla karşılanmıştı. Cardozo, yıllar sonra yeniden geldiği şehirde taraftarlar tarafından yine bastonla karşılandı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 11:18
  • Oscar Cardozo, yıllar sonra Trabzon'a gelerek Trabzonspor taraftarları tarafından havalimanında karşılandı.
  • Taraftarlar, ilk transfer edildiği gün gibi Cardozo'yu yine bastonla karşıladı.
  • Eski futbolcu, halen yeni bir kulüple anlaşmamış durumda.

Trabzonspor'un eski oyuncusu 42 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Cardozo, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geldi.

Hafta sonu oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Trabzon'a gelen Cardozo, havalimanında çok sayıda Trabzonspor taraftarı tarafından karşılandı.

YILLAR SONRA YİNE BASTONLA KARŞILANDI

Cardozo'ya çiçek veren bordo-mavili taraftarlar, yıldız isim için tezahüratlarda bulundu.

Cardozo'nun Trabzon'a gelişinde dikkat çeken bir detay yaşandı.

Trabzonspor'a transfer olduğu ilk gün bastonla karşılanan ünlü golcü, yıllar sonra yeniden Trabzon'a ayak bastığında da aynı şekilde bastonla karşılandı.

HALA FUTBOL OYNUYOR

Öte yandan son olarak Paraguay'ın Libertad takımında forma giyen Cardozo'nun sözleşmesi 1 Ocak'ta sona ermişti.

42 yaşındaki tecrübeli forvet, henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamadı.

