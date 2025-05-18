Fulham, Youssef En-Nesyri'nin peşinde

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Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin geleceği şekilleniyor.

FULHAM, DEVREYE GİRDİ

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, bir süredir En-Nesyri'nin performansını yakından takip ediyor.

Premier Lig'den Fulham'ın, En-Nesyri'nin performansı sonrası 27 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdiği yazıldı.

27 GOL ATTI

Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 27 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN REKOR TRANSFERİ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Faslı futbolcu, bu bonservisle Fenerbahçe tarihindeki en pahalı transfer olarak tarihe geçmişti.